Пять коррупционных зон выявили в Минздраве Кыргызстана

Экспертная группа определила в Минздраве пять зон, в которых было выявлено 84 коррупционных риска. Об этом на координационном совещании заявил глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, в рамках перехода к электронному правительству разработан портал открытых данных, куда загрузили первоначальные сведения.

«Сейчас разрабатывается сервис по автоматизации лицензионно-разрешительной деятельности в сфере здравоохранения. Предполагается оцифровка всех бизнес-процессов от момента подачи заявления до получения лицензии без контакта с заявителем. Это делается для устранения коррупционных механизмов», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.