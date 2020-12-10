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Власть

Пять коррупционных зон выявили в Минздраве Кыргызстана

Экспертная группа определила в Минздраве пять зон, в которых было выявлено 84 коррупционных риска. Об этом на координационном совещании заявил глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, в рамках перехода к электронному правительству разработан портал открытых данных, куда загрузили первоначальные сведения.

«Сейчас разрабатывается сервис по автоматизации лицензионно-разрешительной деятельности в сфере здравоохранения. Предполагается оцифровка всех бизнес-процессов от момента подачи заявления до получения лицензии без контакта с заявителем. Это делается для устранения коррупционных механизмов», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176172/
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