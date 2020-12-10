Доплачивать супругам, которые прожили вместе более 50 лет, предлагает член КС

Поднять в два раза пенсии тем, кто прожил в совместном браке более 50 лет, предложил член конституционного совещания. Об этом на пленарном заседании заявил Кемел Аширалиев.

«По статистике, оказывается, 30 процентов молодоженов разводятся после пяти лет брака, несмотря на то, что проводят грандиозные свадьбы. Но есть и примерные семьи, которые прожили совместно более 50-60 лет. Однако в таком возрасте они больше подвержены болезням, им требуются лекарства. Но вы сами знаете, какие пенсии у нас получают. Считаю, что таким людям необходимо поднять в два раза объем обеспечения. Таких людей не так уж и много, и, думаю, государство сможет обеспечить», — сказал депутат «легендарного парламента» Кемел Аширалиев.

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.