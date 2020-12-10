Гражданские активисты выступают против референдума. Требуют отозвать

Гражданские активисты выступают против референдума. Требуют от депутатов не принимать законопроект в двух чтениях.

По словам правозащитника Риты Карасартовой, сформировать группу против они не смогут.

«В 2016 году, когда планировался референдум по внесению поправок в Конституцию, нам давалась такая возможность. А сейчас вопрос сформулирован так, что мы даже разъяснить ничего не сможем. Нет текста Конституции как такового, и поэтому мы не сможем объяснить, какая форма лучше, а какая хуже. В чем разница, как это отразится на каждом из нас», — сказала Рита Карасартова.

Она призналась, что находится в тупике.

Депутаты парламента сегодня во втором чтении рассмотрят законопроект о назначении референдума по определению формы правления. Вопрос включен в повестку дня.

Документом предлагается выбрать, при какой форме правления кыргызстанцы хотят жить — парламентской или президентской.

Накануне нардепы приняли его в первом чтении с нарушением процедур.