Глава Совбеза обвинил в плохой борьбе с коррупцией чиновников местной власти

В государственной резиденции «Ала-Арча» проходит координационное совещание по вопросу противодействия коррупции.

Секретарь Совбеза Рыскелди Мусаев заявил, что борьба с коррупцией — это работа всех государственных органов. По его словам, взятый руководством страны курс на борьбу с коррупционными проявлениями будет продолжен.

«Мы будем бороться со всеми коррупционерами, кем бы они ни были и какую бы должность ни занимали. Органы местной власти работают плохо, поступают жалобы. Если бы все чиновники хорошо работали на местах, то не было бы всего этого. Мы должны работать в рамках закона. Тогда на подобных совещаниях мы будем говорить только о хорошем и радоваться достижениям», — сказал Рыскелди Мусаев.