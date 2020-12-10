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Власть

Талант Мамытов: Задача Кыргызстана — превыше всего ставить интересы граждан

Исполняющий обязанности президента торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов поздравил кыргызстанцев с Международным днем защиты прав человека. Текст распространила пресс-служба главы государства.

Талант Мамытов отметил, что права человека — это основные права и свободы, которые принадлежат каждому человеку от рождения. Они основаны на общих ценностях, таких как достоинство, справедливость, равенство, уважение и независимость, которые определены и охраняются законом.

«Со дня обретения независимости Кыргызская Республика встала на путь построения правового государства, определив в Конституции высшую ценность человека, его права и свободы. Задача КР, как и любого государства, — превыше всего ставить интересы граждан», — сказал он.

Необходимо сделать так, чтобы принципы справедливости и соблюдения положений закона стали нормой жизни, чтобы каждый житель нашей страны чувствовал себя защищенным.

Талант Мамытов

Он заметил, что события, произошедшие 5-6 октября 2020 года, еще раз доказали, что народ Кыргызстана стоит на страже справедливости и законности, что защита прав человека находится в интересах всех и каждого. «На пути к благополучию и процветанию нашего государства Кыргызская Республика и впредь будет прилагать все усилия и принимать все необходимые меры для защиты прав и свобод человека», — подчеркнул и. о. главы государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176154/
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