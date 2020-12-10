Для повышения правовой культуры школьников. В Конституцию ввели новую норму

В проект новой редакции Конституции ввели новую норму о том, чтобы государство создавало условия для повышения правовой культуры и правосознания граждан. Об этом 24.kg сообщил заместитель главы секции «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» конституционного совещения Темирбек Нурматов.

«Новая статья предусматривает внедрение в школьную программу курсов или предметов по изучению прав человека. Чтобы дети с малых лет знали свои права и обязанности. Сегодня очень важно прививать правовую культуру для того, чтобы граждане понимали, что вместе с правами у них есть ответственность перед обществом и государством, помнить, что у других людей также есть права и их стоит уважать и не нарушать», — сказал он.

В целях эффективной работы конституционного совещания созданы рабочие группы и секретариат. Члены совещания работают в трех секциях: «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.