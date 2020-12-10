Депутаты сегодня рассмотрят во втором чтении законопроект о референдуме

Депутаты парламента сегодня во втором чтении рассмотрят законопроект о назначении референдума по определению формы правления. Вопрос включен в повестку дня.

Документом предлагается выбрать, при какой форме правления кыргызстанцы хотят жить — парламентской или президентской.

Накануне нардепы приняли его в первом чтении с нарушением процедур. Депутат Дастан Бекешев заявил, что Жогорку Кенеш в связи с истечением срока полномочий может решать только социально-экономические вопросы.

Его коллега Рыскелди Момбеков отметил, что законопроект о референдуме принят без заключения правительства.