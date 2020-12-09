Недоволен статусом Народного курултая. Чолпонбек Абыкеев выйдет из состава КС

Член конституционного совещания недоволен статусом Народного курултая и намерен выйти из состава КС. Об этом 24.kg заявил писатель Чолпонбек Абыкеев.

Отметим, что на заседании секции «Основы конституционного строя» члены КС определили статус Народного курултая таким образом: Народный курултай — это общественно-консультативное, наблюдательное и направляющее народно-представительное собрание.

За норму из числа членов КС за проголосовали 18 человек, против выступили шесть.

«Я не понял, что произошло на заседании конституционного совещания. Внезапно Борубашов (председатель КС. — Прим. 24.kg) привел много людей, внес в повестку дня вопрос о статусе Народного курултая. Мы его должны были завтра рассмотреть. Но большинством голосов тех, кто не имеет отношения к курултаю, Борубашов принял статус, который стоит даже ниже существующего положения, и ушел», — выразил свое недовольство Чолпонбек Абыкеев.

По его мнению, в Конституции обязательно должен быть указан народный контроль. «Народ должен раз в год собираться, заслушивать отчет президента, парламента и Верховного суда и контролировать выполнение своих решений», — пояснил писатель.

Он добавил, что указанное решение принято только в секции и будет вынесено в качестве предложения на пленарное заседание. «Я буду бороться за то, чтобы курултай был в Основном законе. Если этого не случится, я публично заявляю, что курултай не смог реализовать свою идею, и выйду из членства конституционного совещания», — заключил Чолпонбек Абыкеев.