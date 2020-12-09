Контроль за горнодобывающими компаниями. В Конституцию вписали новую норму

В Конституцию ввели норму для контроля за горнодобывающими компаниями. Об этом 24.kg сообщил член конституционного совещания, бывший депутат Кантемир Мурзабеков.

По его словам, сегодня государство не контролирует работу ни одной горнодобывающей компании.

«Поэтому мы внесли в Основной закон норму, по которой государство будет контролировать деятельность горнодобывающих предприятий, в том числе вывоз полезных ископаемых и драгоценных металлов», — заключил Кантемир Мурзабеков.

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.