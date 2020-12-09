Закон о референдуме. Депутаты о давлении и незаконности решения парламента

Сегодняшний Жогорку Кенеш не может принять законопроект о назначении референдума. Об этом на заседании парламента заявил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, Жогорку Кенеш в связи с истечением срока полномочий может решать только социально-экономические вопросы.

«Как известно, в октябре Конституционная палата Верховного суда приняла решение, где говорится, что шестой созыв парламента не может рассматривать и голосовать за политические вопросы. Референдум — это политический шаг для передачи власти в руки одного человека», — сказал Дастан Бекешев.

Депутат Рыскелди Момбеков заявил, что законопроект о референдуме принят без заключения правительства.