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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Закон о референдуме. Депутаты о давлении и незаконности решения парламента

Сегодняшний Жогорку Кенеш не может принять законопроект о назначении референдума. Об этом на заседании парламента заявил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, Жогорку Кенеш в связи с истечением срока полномочий может решать только социально-экономические вопросы.

«Как известно, в октябре Конституционная палата Верховного суда приняла решение, где говорится, что шестой созыв парламента не может рассматривать и голосовать за политические вопросы. Референдум — это политический шаг для передачи власти в руки одного человека», — сказал Дастан Бекешев.

Депутат Рыскелди Момбеков заявил, что законопроект о референдуме принят без заключения правительства.

«Вот представьте, если кто-то накрасит, приоденет чужую жену и пойдет на той — люди поверят, что она его жена? Никто же не поверит. Это то же самое. Законопроект, принятый под давлением, это же как собака на привязи», — сказал Рыскелди Момбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176056/
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