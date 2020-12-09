Закон о референдуме. Депутаты о давлении и незаконности решения парламента

Сегодняшний Жогорку Кенеш не может принять законопроект о назначении референдума. Об этом на заседании парламента заявил депутат Дастан Бекешев.
По его словам, Жогорку Кенеш в связи с истечением срока полномочий может решать только социально-экономические вопросы.
«Как известно, в октябре Конституционная палата Верховного суда приняла решение, где говорится, что шестой созыв парламента не может рассматривать и голосовать за политические вопросы. Референдум — это политический шаг для передачи власти в руки одного человека», — сказал Дастан Бекешев.
Депутат Рыскелди Момбеков заявил, что законопроект о референдуме принят без заключения правительства.
«Вот представьте, если кто-то накрасит, приоденет чужую жену и пойдет на той — люди поверят, что она его жена? Никто же не поверит. Это то же самое. Законопроект, принятый под давлением, это же как собака на привязи», — сказал Рыскелди Момбеков.