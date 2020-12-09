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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Депутат Умбеталы Кыдыралиев считает, что митинг мигрантов в Москве заказной

Кыргызстанцы в Москве, вышедшие на митинг, чтобы выразить недоверие нынешней власти, провели акцию протеста по заказу определенных лиц. Об этом на заседании парламента заявил депутат Умбеталы Кыдыралиев.

Отметим, в сегодняшнем выступлении депутат Омурбек Текебаев заявил, что весь мир говорит о нелегитимности Жогорку Кенеша и напомнил о митинге кыргызстанцев в Москве во время визита спикера Таланта Мамытова.

«Мы, конечно, уважаем вас, Омурбек Чиркешович, но вы иногда пользуетесь нашим уважением. Митинг в Москве был специально организован. Знаем даже, кто заказал», — говорит Умбеталы Кыдыралиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176053/
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