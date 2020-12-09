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Власть

В Исполкоме СНГ высоко оценили вклад КР в деятельность отраслевых структур

В Исполнительном комитете СНГ высоко оценивают весомый вклад Кыргызстана в деятельность отраслевых структур, широкое участие в практической реализации принятых в рамках СНГ документов. Об этом накануне заявил глава Исполкома Сергей Лебедев во время встречи с и. о. президента Талантом Мамытовым.

Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в рамках СНГ, а также участие международных наблюдателей от СНГ в отслеживании хода подготовки и проведения выборов президента Кыргызстана. Сергей Лебедев проинформировал Таланта Мамытова о ситуации в Содружестве и ближайших мероприятиях — заседаниях Экономического совета, Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые состоятся 9, 10 и 18 декабря 2020 года соответственно.

Талант Мамытов выразил твердую приверженность кыргызской стороны развитию и расширению всестороннего сотрудничества в рамках СНГ.

«В рамках СНГ созданы необходимые условия для многостороннего взаимодействия государств-участников практически во всех областях взаимодействия, накоплен огромный интеграционный опыт, общими усилиями развита договорно-правовая база для расширения и углубления международных связей. Сложившаяся практика отношений между странами СНГ свидетельствует о наличии нереализованного потенциала между участниками СНГ. В этом контексте роль Исполкома СНГ как постоянно действующего исполнительного, административного и координирующего органа весьма важна», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176028/
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