Кыргызстан и Узбекистан обсуждают приграничные вопросы

И. о. премьер-министра Артем Новиков принимает участие в третьем заседании Совета полномочных представителей правительства Кыргызстана и хокимов приграничных областей Узбекистана. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

Отмечается, что в заседании от кыргызской стороны участвуют Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РУз Ибрагим Жунусов, министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Тилек Токтогазиев, министр транспорта и коммуникаций Бакыт Бердалиев, полпреды в Джалал-Абадской, Баткенской и Ошской областях Абсаттар Сыргабаев, Жаныбек Жалалов и Жарасул Абдураимов. Кроме того, участвуют заместитель министра иностранных дел Нурлан Ниязалиев и заместитель министра экономики Султан Ахматов.

«В ходе заседания обсуждаются актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, приграничные проблемы и дальнейшая активизация всего комплекса двусторонних отношений», — говорится в сообщении.