13:15
USD 84.80
EUR 102.57
RUB 1.14
Власть

На открытии аэропорта в Исфане Артем Новиков выступил на кыргызском языке

На открытии аэропорта в Исфане Баткенской области и. о. премьер-министра Артем Новиков выступил на государственном языке.

«Сегодня — особенный день для нашей страны. Во-первых, в Кыргызстане появился еще один новый аэропорт. Во-вторых, у меня для вас есть хорошая новость. Уважаемые жители города Исфаны, мы должны достойно отметить 110-летний юбилей Исхака Раззакова. 5 декабря правительство дало согласие на то, чтобы указанный аэропорт назвать именем государственного деятеля Исхака Раззакова. Всех поздравляю от чистого сердца», — сказал и. о. премьер-министра Артем Новиков в своем выступлении.

Отметим, 7 декабря в городе Исфане Баткенской области открылся обновленный аэропорт. Его ремонт прошел по проекту «Реконструкция искусственного покрытия элементов аэродрома аэропорта «Исфана». В ремонт входила реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, стоянки для воздушных судов и перрона. Сам аэропорт был построен еще в 1974 году. Аэропорт обслуживал внутренние авиарейсы по маршруту Бишкек — Исфана — Бишкек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175924/
просмотров: 185
Версия для печати
Материалы по теме
Сгоревшая школа в Баткенской области. Деньги на ремонт выделит правительство
И. о. премьер-министра знает, как побороть коррупцию на таможне
Председателю Государственной налоговой службы Кабылу Абдалиеву объявили выговор
Правительство просит доноров помочь с кредитами для бизнеса
Падение экономики на 7,4 процента. В правительстве обсудили меры стабилизации
Правительство Кыргызстана надеется на помощь ООН на выборах президента
Кабмин будет держать на контроле вопрос ценообразования в сахарной отрасли
Артем Новиков раскритиковал работу налоговой на КПП «Чалдовар»
В Каинды заработает завод по производству металлических изделий. Кабмин поможет
На защищенные статьи расходов бюджета ежегодно уходит 140 миллиардов сомов
Популярные новости
Дастан Бекешев предлагает декриминализировать марихуану (обновлено) Дастан Бекешев предлагает декриминализировать марихуану (обновлено)
Похоже на&nbsp;фильм про мафию. Посол США сделал заявление о&nbsp;событиях в&nbsp;Кыргызстане Похоже на фильм про мафию. Посол США сделал заявление о событиях в Кыргызстане
Выборы президента. Кандидаты и&nbsp;что о&nbsp;них известно. Часть&nbsp;II Выборы президента. Кандидаты и что о них известно. Часть II
Глава Госслужбы миграции Таштанбек Каймазаров оказался сватом Садыра Жапарова Глава Госслужбы миграции Таштанбек Каймазаров оказался сватом Садыра Жапарова
Бизнес
В&nbsp;Dos Credobank снижены тарифы на&nbsp;денежные переводы через систему &laquo;ЮНИСТРИМ&raquo; В Dos Credobank снижены тарифы на денежные переводы через систему «ЮНИСТРИМ»
Получите powerbank в&nbsp;подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в&nbsp;O!Store Получите powerbank в подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в O!Store
Новогодний подарок получит каждый, купивший смартфон Honor в&nbsp;магазине O!Store Новогодний подарок получит каждый, купивший смартфон Honor в магазине O!Store
Новые достижения в&nbsp;лечении опухолей головного мозга Новые достижения в лечении опухолей головного мозга
8 декабря, вторник
13:14
В мэрии Бишкека хотят создать департамент транспорта В мэрии Бишкека хотят создать департамент транспорта
13:09
На открытии аэропорта в Исфане Артем Новиков выступил на кыргызском языке
13:01
В Баткене машина перевернулась и упала в арык. Водитель скончался
12:58
У мэра новый советник. Садыр Жапаров обещал ему должность за участие в митингах
12:26
ТИК Бишкека не может проверить наличие двойного гражданства у депутата БГК