На открытии аэропорта в Исфане Артем Новиков выступил на кыргызском языке

На открытии аэропорта в Исфане Баткенской области и. о. премьер-министра Артем Новиков выступил на государственном языке.

«Сегодня — особенный день для нашей страны. Во-первых, в Кыргызстане появился еще один новый аэропорт. Во-вторых, у меня для вас есть хорошая новость. Уважаемые жители города Исфаны, мы должны достойно отметить 110-летний юбилей Исхака Раззакова. 5 декабря правительство дало согласие на то, чтобы указанный аэропорт назвать именем государственного деятеля Исхака Раззакова. Всех поздравляю от чистого сердца», — сказал и. о. премьер-министра Артем Новиков в своем выступлении.

Отметим, 7 декабря в городе Исфане Баткенской области открылся обновленный аэропорт. Его ремонт прошел по проекту «Реконструкция искусственного покрытия элементов аэродрома аэропорта «Исфана». В ремонт входила реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, стоянки для воздушных судов и перрона. Сам аэропорт был построен еще в 1974 году. Аэропорт обслуживал внутренние авиарейсы по маршруту Бишкек — Исфана — Бишкек.