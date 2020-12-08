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Власть

ТИК Бишкека не может проверить наличие двойного гражданства у депутата БГК

Фракции Бишкекского городского кенеша, за исключением СДПК, до сих пор не дали согласия на обработку персональных данных депутатов. Об этом 24.kg сообщил председатель столичной ТИК Кайрат Мамытов.

По его словам, он повторно обратился с письмами к спикеру Жаныбеку Абирову и лидерам фракций столичного горкенеша.

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«На ранее отправленные лидерам фракций письма об оказании содействия в получении согласия у депутатов на сбор и обработку персональных данных положительный ответ пришел только от СДПК. «Республика — Ата Журт» и «Мекеним Кыргызстан» сообщили, что вопрос будут рассматривать на очередном заседании фракций, и о решении будет сообщено. «Кыргызстан» и «Онугуу-Прогресс» запрос проигнорировали», — отмечается в письме на имя спикера БГК.

Бишкекская ТИК повторно просит председателя и лидеров фракций оказать содействие в получении согласия или несогласия депутатов на обработку их персональных данных.

Напомним, ранее Бишкекская ТИК начала проверку на наличие двойного гражданства у депутата БГК Анатолия Горбунова, поводом для проверки послужили публикации в СМИ.

«Российская сторона не выдает сведений о своих гражданах без их согласия. Теперь в законодательстве есть норма о том, что будущие кандидаты в ЖК, местные кенеши в любом случае будут проходить обработку данных», — заметил Кайрат Маматов.

Руководитель ТИК напомнил, что при выявлении иного гражданства у депутата его полномочия досрочно прекращаются.

Анатолий Горбунов является членом фракции «Республика — Ата Журт», имеет два высших образования — КГТУ имени Исхака Раззакова (инженер-энергетик) и КАСИ (инженер-дорожник). В открытых источниках значится директором ОсОО «Эксперт мастер строй» — строительство жилых и нежилых зданий. По данным Минюста, компанией руководит некий Сехин Олег Петрович, он же ее учредитель.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175918/
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