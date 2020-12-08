Он борется с ОПГ. Член КС настаивает на сохранении привилегий экс-президента

Ни один депутат не может сказать, что будет бороться с ОПГ. Об этом 24.kg рассказал член конституционного совещания экс-депутат Кантемир Мурзабеков.

Отметим, что парламентарий выступает за сохранение всех привилегий и гарантий неприкосновенности бывшему президенту КР.

По словам Кантемира Мурзабекова, экс-главе государства необходимо оставить повышенную пенсию, охрану и другие привилегии, поскольку только президент, как считает депутат, может бороться с оргпреступностью.

«Бывало, парламентарии терялись, как только услышат имя главы преступной группировки. Поэтому ни один из них не может сказать, что будет бороться с ОПГ. На сегодня оргпреступность дошла до седьмого этажа «Белого дома». Поэтому мы должны рассматривать безопасность президента, если он говорит, что будет бороться с организованной преступностью. 29 тысяч сомов для экс-главы государства, который многое сделал для страны, — это незначительная сумма госбюджета. Мы должны это донести до народа», — сказал он.