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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Он борется с ОПГ. Член КС настаивает на сохранении привилегий экс-президента

Ни один депутат не может сказать, что будет бороться с ОПГ. Об этом 24.kg рассказал член конституционного совещания экс-депутат Кантемир Мурзабеков.

Отметим, что парламентарий выступает за сохранение всех привилегий и гарантий неприкосновенности бывшему президенту КР.

По словам Кантемира Мурзабекова, экс-главе государства необходимо оставить повышенную пенсию, охрану и другие привилегии, поскольку только президент, как считает депутат, может бороться с оргпреступностью.

«Бывало, парламентарии терялись, как только услышат имя главы преступной группировки. Поэтому ни один из них не может сказать, что будет бороться с ОПГ. На сегодня оргпреступность дошла до седьмого этажа «Белого дома». Поэтому мы должны рассматривать безопасность президента, если он говорит, что будет бороться с организованной преступностью. 29 тысяч сомов для экс-главы государства, который многое сделал для страны, — это незначительная сумма госбюджета. Мы должны это донести до народа», — сказал он.

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/175895/
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