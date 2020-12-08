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Власть

О целях телевидения и радио рассказал и. о. президента торага Талант Мамытов

Исполняющий обязанности президента торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов поздравил работников телевидения и радио с профессиональным праздником. Об этом сообщила его пресс-служба.

«8 декабря 1958 года — символическая дата в истории кыргызского телевидения, в этот день вышла в эфир первая телевизионная передача. С этого момента телевидение и радио стали играть важную роль в нашей повседневной жизни», — отмечено в поздравлении.

Сейчас, в век современных технологий, невозможно представить нашу жизнь без информации.

«В то время, когда наша страна переживает непростой период развития, вы проделываете огромную работу, побуждая людей к единству и солидарности, оперативно предоставляя достоверную информацию», — сказал Талант Мамытов.

«Ваша основная цель — доносить до общества объективную информацию, прививать духовные ценности будущим поколениям, чтобы наша страна двигалась в правильном направлении. Выполнение этой задачи напрямую зависит от вашего творческого потенциала», — говорится в сообщении.

И. о. президента уверен, что профессионализм и креативность работников телевидения и радио будут способствовать стабильности и развитию страны.

Он пожелал творческих успехов, новых идей, неустанного стремления к своему тяжелому и трудному делу, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучной жизни.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175874/
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