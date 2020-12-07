Умбеталы Кыдыралиев требует объяснить, почему число депутатов сократили до 90

Депутат Жогорку Кенеша и член конституционного совещания Умбеталы Кыдыралиев требует объяснить, почему количество нардепов сократили до 90. Об этом он заявил 24.kg, комментируя нормы в проекте Основного закона.

По его словам, у всех внесенных изменений в Конституции должны быть обоснования.

«В проекте пишут, что парламент состоит из 90 депутатов. Но откуда они взяли эти цифры? Из каких соображений? Авторы не могут просто так менять число народных избранников. Для этого нужен тщательный анализ. Я требую его показать мне», — сказал нардеп.

Умбеталы Кыдыралиев отметил, что ему также непонятно, как будут распределяться мандаты.

«Мне любопытно, сколько мандатов получат те, кто прошел по одномандатному округу, и сколько тех, кто по партийным спискам. Они также должны были указать, сколько избирателей должно быть на одного кандидата», — добавил Умбеталы Кыдыралиев.

Он считает аргумент о том, что на нардепов уходит много средств из бюджета, не важным.

«То, что на 120 депутатов уходит много денег из бюджета, это двадцатый вопрос. Вы не представляете: в Кыргызстане около 60 процентов экономики находится в тени. Это все требует издания новых законов, новых положений», — резюмировал нардеп.

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.