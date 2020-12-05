Возобновлен въезд иностранцев в Кыргызстан: при себе иметь ПЦР

В правительстве Кыргызстана приняли решение возобновить пропуск в страну граждан иностранных государств и лиц без гражданства, прибывающих через пункты пропуска международных аэропортов «Манас», «Ош», «Иссык-Куль». Об этом сообщает МИД.

По данным ведомства, приезжающие обязаны соблюдать требования алгоритмов действий по недопущению завоза и распространения COVID-19.

Министерство напоминает, что в соответствии с указанными алгоритмами иностранцы и лица без гражданства допускаются на борт воздушного судна, следующего в КР, при предъявлении результатов ПЦР-исследования, свидетельствующего об отсутствии коронавирусной инфекции, проведенного за последние 72 часа (трое суток).

После прибытия в КР сотрудники санитарно-карантинных пунктов также проверят наличие результатов ПЦР-исследования. Пассажирам на борту самолета измерят температуру.

Уточняется, что в случае истечения срока действия ПЦР-теста по объективным причинам, связанным с длительностью перелета или задержкой авиарейса, иностранцы и лица без гражданства обязаны пройти ПЦР-исследование по месту прибытия.

Кроме этого, в целях обеспечения международного мониторинга за выборами президента и депутатов Жогорку Кенеша, запланированных на 2021 год, кабмином принято решение о пропуске иностранных граждан, направляющихся в страну в качестве международных наблюдателей по приглашению МИД.