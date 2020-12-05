До 20 декабря ЦИК должна утвердить текст бюллетеней для референдума

Член ЦИК Кайрат Осмоналиев рассказал 24.kg, когда должны быть утверждены текст и форма бюллетеней для проведения референдума по определению формы правления.

По его словам, если парламент примет этот законопроект и дата рефрендума совпадет с досрочными президентскими выборами, то текст ЦИК должна утвердить до 20 декабря. «Это консультативный плебисцит. Он обойдется примерно в 5 — максимум 10 миллионов сомов. Агитировать можно начинать со дня вступления закона в силу. Агитация также должна быть прекращена 9 января в 8.00», — пояснил Кайрат Осмоналиев.

Он добавил, что Центризбирком начнет подготовку к всенародному голосованию, как только инициативу поддержит парламент. В четверг нардепы не смогли проголосовать. Не было кворума.

Напомним, законопроект поступил в ЦИК. Инициатором выступил депутат Акылбек Жапаров. В прилагаемой справке-обосновании говорится, что эта инициатива аналогична той, которую выдвигал экс-парламентарий Курманкул Зулушев в апреле этого года.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020-го стал нелегитимным — срок полномочий истек.