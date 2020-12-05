Конституционное совещание. Народный курултай будет решать кадровые вопросы

Президент вправе освободить министров от должности с учетом предложений Народного курултая. Об этом 24.kg рассказал председатель секции «Органы государственной власти» Болот Токтобаев.

Он отметил, что в новый проект Конституции ввели норму, согласно которой глава государства освобождает по собственной инициативе или с учетом предложений Народного курултая в соответствии с законодательством, министров и председателей государственных комитетов.

«Когда президент будет решать кадровые вопросы, он будет учитывать мнение Народного курултая», — сказал Болот Токтобаев, подчеркнув, что при этом орган останется общественным.

В целях эффективной работы конституционного совещания созданы рабочие группы и секретариат. Члены совещания работают в трех секциях: «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.