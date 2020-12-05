Глава МИД обеспокоен соблюдением прав женщин

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев принял представительницу Структуры «ООН-Женщины» в Кыргызской Республике Улзийсурен Жамсран.

В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в области расширения прав и возможностей женщин, а также продвижения гендерного равенства на национальном и местном уровнях.

Руслан Казакбаев уделил особое внимание содействию в улучшении социально-экономического положения женщин и девочек, в особенности в сельской местности. Обеспечению их доступа к здравоохранению и образованию, а также оказанию поддержки женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: матерям-одиночкам, мигранткам, оставшимся без ежедневного дохода в связи с пандемией COVID-19. В этой связи он отметил важность реагирования Структуры «ООН-Женщины» на насущные потребности женщин и девочек, находящихся в уязвимой ситуации, призвав уделить особое внимание поддержке реабилитационных и кризисных центров для тех, кто подвергся насилию.

В свою очередь, Улзийсурен Жамсран приветствовала основные достижения Кыргызстана в сфере развития гендерного равенства. В частности, подчеркнула прогресс в совершенствовании национального законодательства и гендерно-ориентированных национальных программ, а также в исполнении международных обязательств КР по Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Пекинской декларации и Пекинской платформы действий, резолюции 1325 Совета Безопасности ООН о роли женщин в обеспечении мира и безопасности.

Она отметила, что Структура «ООН-Женщины» привлекла ведущих международных экспертов для оказания содействия правительству КР и другим национальным партнерам в реализации обязательств по достижению гендерного равенства, а также подтвердила готовность продолжать всемерную поддержку по расширению прав и возможностей женщин, в том числе в рамках имеющихся проектов и программ.

Стороны сошлись во мнении, что несмотря на достигнутый прогресс в сфере развития гендерного равенства, необходимо продолжать совместные усилия по искоренению всех форм насилия и дискриминации в отношении женщин и девочек, и также улучшению их социально-экономического положения в условиях пандемии COVID-19.

В этой связи стороны выразили намерение в укреплении сотрудничества путем создания дорожной карты в соответствии с приоритетными вопросами гендерной повестки дня Кыргызстана.