Конституционное совещание. Члены КС вновь спорят о статусе Народного курултая

Турсунбек Акун настаивает на том, чтобы Народный курултай был контролирующим органом. Об этом он заявил на заседании секции «Основы конституционного строя».

При обсуждении статуса курултая, бывший омбудсмен предложил обозначить его совещательным, направляющим и контролирующим органом.

Председатель конституционного совещания Бекбосун Борубашов сказал, что 26 ноября рассмотрена и утверждена концепция Основного закона, и там в структурах госвласти Народного курултая нет.

«Говорят, что он будет контролировать другие органы, вы наделяете его функцией госвласти. В таком случае разработайте проект, согласно которому курултай будет управлять и контролировать все органы государственной власти, и мы его рассмотрим», — сказал Бекбосун Борубашов.

Есть несколько авторов нормы о Народном курултае. Они нацелены на то, чтобы взять в руки власть. Председатель КС Бекбосун Борубашов

В свою очередь Турсунбек Акун заявил, что у курултаевцев нет намерений прийти к власти.

«Мы лишь предлагаем контроль осуществления тех предложений, который будет вносить курултай. Есть проблема с границами. Некоторые земли перешли Узбекистану, Таджикистану. Если Народный курултай предложит президенту создать комиссию по решению этого вопроса, общественный орган должен проконтролировать и его исполнение», — сказал экс-омбудсмен.

Депутат Кенжебек Бокоев поинтересовался, а что будет, если предложение курултаевцев не выполнят. Кто будет нести ответственность?

«Если не выполнят, Народный курултай даст неудовлетворительную оценку. Но это не значит, что президент должен уйти. Я против этого. Почему президента, которого избрал народ, должен выгонять курултай? Курултай является общественно-порицательным органом. Их делегаты указывают на минусы в работе президента. На этом их функции заканчиваются», — заявил Турсунбек Акун.

Кенжебек Бокоев ответил, что если Народный курултай не может своей оценкой снять с должности президента, то он должен направить в ЖК письмо с рекомендацией рассмотреть вопрос о его отставке посредством института импичмента.

«Если он этого сделать не сможет, зачем он нужен?» — задался вопросом депутат.

В целях эффективной работы конституционного совещания созданы рабочие группы и секретариат. Члены совещания работают в трех секциях: «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.