ФОМС не выполняет свои функции. Эксперты о затратах фонда

Фонд обязательного медицинского страхования не выполняет свои функции. Об этом на парламентских слушаниях о бюджете Социального фонда и ФОМС на 2021-й и прогнозе на 2022-2023 годы заявил представитель общественной организации «Социум» Алимжан Кошматов.

По его словам, ФОМС занимается не обязательным страхованием, а лишь передачей денег, выделенных из бюджета.

«Они не занимаются обязательным медицинским страхованием. Им деньги дает бюджет. Они выполняют лишь передающую функцию. Зачем тратить деньги на содержание такого фонда? Только расходы аппарата ФОМС составляют 170 миллионов сомов в год. На аппарат Минздрава выделяется 51 миллион, при этом фонд ни за что не отвечает», — сказал Алимжан Кошматов.