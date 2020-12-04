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Власть

В парламенте предлагают разработать программу поддержки одиноких пенсионеров

Число кыргызстанцев, отчисляющих социальные страховые взносы, сократилось на 493 тысячи человек. Об этом на парламентских слушаниях о бюджете Социального фонда и Фонда обязательного медицинского страхования на 2021-й и прогнозе на 2022-2023 годы сообщил депутат парламента Акылбек Жапаров.

Он отметил, что в связи с коронавирусной пандемией многие объекты предпринимательства закрылись.

«В этом году плательщиков социальных страховок стало меньше на 493 тысячи человек. Эта тенденция продолжится. Многие предприятия закрылись весной, они надеялись продолжить работу осенью. Но вряд ли 50-60 процентов предприятий сферы услуг и торговли откроются в следующем году. Если сейчас не найти бюджетные резервы, то Социальный фонд и пенсионный ожидают трудности. Социальному фонду необходимо пройти болезненную реформу», — заявил Акылбек Жапаров.

Он предлагает разработать программу поддержки одиноких пенсионеров. «Следующий год будет тяжелым. Президент России Владимир Путин сказал, что в 2021-м ожидается девальвация национальной валюты и таким странам, как мы, будет трудно. Нам надо выяснить число пенсионеров, которые живут одиноко. Для них нужно предусмотреть специальные доплаты на лекарства и продовольственное обеспечение», — предложил нардеп.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175608/
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