Президент будет нести персональную ответственность за работу правительства. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель секции «Органы государственной власти» Болот Токтобаев.

По его словам, концепция новой редакции Основного закона основана на президентской форме правления.

«По логике, если форма правления является президентской, это значит, что он возглавляет исполнительную власть. За эти годы поменялись множество министров, но никто не понес ответственность», — сказал Болот Токтобаев.

Он подчеркнул, что именно поэтому в новый проект ввели норму, согласно которой президент несет персональную ответственность за работу правительства.

В целях эффективной работы конституционного совещания созданы рабочие группы и секретариат. Члены совещания работают в трех секциях: «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.