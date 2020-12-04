15:25
USD 84.80
EUR 102.77
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Президент будет нести персональную ответственность за работу правительства

Президент будет нести персональную ответственность за работу правительства. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель секции «Органы государственной власти» Болот Токтобаев.

По его словам, концепция новой редакции Основного закона основана на президентской форме правления.

«По логике, если форма правления является президентской, это значит, что он возглавляет исполнительную власть. За эти годы поменялись множество министров, но никто не понес ответственность», — сказал Болот Токтобаев.

Он подчеркнул, что именно поэтому в новый проект ввели норму, согласно которой президент несет персональную ответственность за работу правительства.

В целях эффективной работы конституционного совещания созданы рабочие группы и секретариат. Члены совещания работают в трех секциях: «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175579/
просмотров: 420
Версия для печати
Материалы по теме
Президент и парламент не будут отчитываться перед Народным курултаем
Статус курултая остается предметом спора у членов конституционного совещания
Попытка узурпации власти. Первый системный и полный анализ проекта Конституции
На проведение референдума 10 января потребуется больше 4 миллионов сомов
На заседании КС скандал: Эдиля Байсалова назвали подхалимом Сооронбая Жээнбекова
Член КС: Проект Конституции направлен на переход к президентской форме правления
В Конституции хотят внести норму, обязывающую госслужащих знать кыргызский язык
Это отписка. Дастан Бекешев об ответе Генпрокуратуры на его обращение
Турсунбек Акун обвинил «Азаттык» в очернении членов конституционного совещания
Конституционная реформа. Введена новая норма об образовании
Популярные новости
Той после свадьбы. В&nbsp;Сети опубликовали видео встречи Садыра Жапарова со&nbsp;сватами Той после свадьбы. В Сети опубликовали видео встречи Садыра Жапарова со сватами
Акылбек Жапаров объяснил, почему предлагает лишить силовиков надбавок к&nbsp;пенсии Акылбек Жапаров объяснил, почему предлагает лишить силовиков надбавок к пенсии
ЦИК поддерживает заявление Клары Сооронкуловой. Пояснение юристов ЦИК поддерживает заявление Клары Сооронкуловой. Пояснение юристов
700 сомов и&nbsp;145 тысяч сомов. Соцфонд назвал самые высокую и&nbsp;низкую пенсии в&nbsp;КР 700 сомов и 145 тысяч сомов. Соцфонд назвал самые высокую и низкую пенсии в КР
Бизнес
MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и&nbsp;топовые игры нон-стоп MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и топовые игры нон-стоп
Пять лет топливо &laquo;Евро-5&raquo; в&nbsp;Кыргызстане реализует сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Пять лет топливо «Евро-5» в Кыргызстане реализует сеть АЗС «Газпромнефть»
Beeline продолжает расширять сеть: более 560 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: более 560 базовых станций с начала года!
Яндекс Go&nbsp;запустил в&nbsp;Кыргызстане мониторинг скорости автомобилей Яндекс Go запустил в Кыргызстане мониторинг скорости автомобилей
4 декабря, пятница
15:21
Дело «Вечерки». В Минюсте не считают свои действия незаконными Дело «Вечерки». В Минюсте не считают свои действия неза...
15:18
Оснащение милиционеров рациями увеличит эффективность и оперативность работы
15:08
Вымогал у женщины $2 тысячи. Подозреваемого задержали
15:06
Президент и парламент не будут отчитываться перед Народным курултаем
14:56
Президент будет нести персональную ответственность за работу правительства