В Жогорку Кенеше рассказали, кто еще полетит с Талантом Мамытовым в Москву

Исполняющий обязанности президента спикер парламента Талант Мамытов отправится в Москву с трехдневным рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе Жогорку Кенеша.

По ее данным, 6 декабря он встретится с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным. Стороны обсудят вопросы двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также развитие взаимодействия Кыргызстана и России в рамках межпарламентского сотрудничества.

Запланированы также двусторонние встречи Таланта Мамытова с председателем Коллегии Евразийской Экономической Комиссии Михаилом Мясниковичем и председателем Исполнительного комитета — исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.

В составе делегации во главе с Талантом Мамытовым также депутаты Бактыбек Турусбеков, Алтынбек Сулайманов, Айсулуу Мамашова, Салайдин Айдаров, Гюльшат Асылбаева и Омурбек Бакиров.