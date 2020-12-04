Статус курултая остается предметом спора у членов конституционного совещания

Конституционное совещание продолжает свою работу. На заседании секции «Основы конституционного строя» обсуждается название, статус и функции Народного курултая.

«В прошлый раз, когда разбирали все статьи, касающиеся конституционного строя, мы определились, что курултай носит общественный характер. Стоит вопрос, назвать его органом или организацией. Ранее на пленарном заседании один из членов конституционного совещания сказал, что курултай является общественной организацией. Я бы с ним согласился. Потому что все общественные институты носят форму организации. Они никак не могут носить форму госорганов», — сказал Кынатбек Сманалиев.

По его словам, если курултай определен как общественная организация, то он не может носить политический характер. «Политический характер носят органы государственной власти. Поэтому курултай — это общественно-консультативная организация», — пояснил юрист.

Часть членов конституционного совещания с ним не согласилась. В частности, бывший омбудсмен Турсунбек Акун заявил, что курултай имеет политический характер.

«В Кыргызстане существует более 7 тысяч 200 общественных организаций. Курултай к ним не относится. Мы на протяжении 30 лет находимся в политике. Курултай — это один из органов, который определяет форму правления страны. В то же время он не является государственным органом. Все значимые в стране события связаны с курултаем. Курултай Акаева, Бакиева, Атамбаева... Поэтому он является и политическим органом», — сказал Турсунбек Акун.

В целях эффективной работы конституционного совещания созданы рабочие группы и секретариат. Члены совещания работают в трех секциях: «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.