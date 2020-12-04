Посол США предложил властям Кыргызстана помощь в борьбе с криминалом и ОПГ

Посол США в КР Дональд Лу и министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев обсудили политическое и экономическое сотрудничество. Об этом сообщает дипломатическая миссия.

Уточняется, что Дональд Лу отметил прогресс в переговорах по двустороннему соглашению о сотрудничестве, обе стороны выразили надежду на быстрое решение оставшихся вопросов.

Дональд Лу также предложил помощь правоохранительных органов США в расследовании и судебном преследовании крупных фигур организованной преступности, а также поддержку США в разрушении и ликвидации их международных преступных сетей.

Дипломат повторил, что США приветствуют предложения предоставить время для широкого общественного обсуждения предлагаемых конституционных изменений и решение Кыргызстана направить предлагаемые изменения в Венецианскую комиссию для комментариев.

Руслан Казакбаев добавил, что отмечена важность сбалансированных заявлений со стороны посольства США относительно событий в стране. Стороны также обсудили вопросы экономического сотрудничества, повышения двустороннего товарооборота.

Руслан Казакбаев подблагодарил американскую сторону за важное техническое содействие больницам в Бишкеке, Чуйской области и Оше в лечении больных COVID-19, а также, в целом, за гуманитарную помощь в период пандемии.

В ходе встречи стороны затронули вопросы сотрудничества в противодействии коррупции, борьбе с криминалитетом.