Исполняющий обязанности президента, торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов поздравил кыргызстанцев с Днем эпоса «Манас». Об этом сообщила его пресс-служба.

«Уникальность народа заложена в его языке и культуре. На протяжении веков эпос «Манас» нес в себе язык и культуру кыргызского народа. Эпос «Манас» как великое творение, отражающее сложный исторический путь народа, является кладезем народных ценностей, традиций, обычаев, культуры и образа жизни», — говорится в поздравлении.

И. о. президента отметил, что бережное отношение к эпосу «Манас» как к величайшему наследию, передававшемуся из поколения в поколение, ставшему фактором идентичности целого кыргызского народа, является обязанностью и долгом каждого гражданина нашей страны.

Эпос «Манас» как символ национального достоинства и единства, сохраняя через все исторические испытания дух народа, его веру в лучшее, стал духовным богатством и непревзойденным наследием нашего народа. Талант Мамытов

Он напомнил, что ровно 25 лет назад торжественно отметили тысячелетие великого произведения, а также то, что 4 декабря 2013 года эпос «Манас» внесен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

«Мы будем почитать и уважительно относиться к священному наследию, переданному нам сказителями-манасчи, выдающимися учеными и исследователями», — отметил Талант Мамытов.

И. о. президента заявил, что сохранение, развитие и популяризация уникального духовного наследия кыргызского народа трилогии, передача его будущему поколению — это долг каждого из нас.