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Власть

Закон о референдуме. Депутаты не могут собрать кворум

В Жогорку Кенеше в первом чтении рассмотрели законопроект «О референдуме».

Документом предлагается выбрать, при какой форме правления кыргызстанцы хотят жить — парламентской или президентской.

После споров законопроект направили на голосование. Депутат Наталья Никитенко покинула заседание.

В зале заседания, по словам вице-спикера Мирлана Бакирова, присутствует 35 депутатов. Он предложил подождать еще несколько минут для того, чтобы собрать кворум.

По словам депутата Сайдуллы Нышанова для того, чтобы обеспечить кворум, необходимо физическое присутствие 61 депутата.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175455/
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