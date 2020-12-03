18:04
USD 84.80
EUR 102.17
RUB 1.12
Власть

Акылбек Жапаров: При Атамбаеве страной правили водители и телохранители

В Жогорку Кенеше в первом чтении рассматривают законопроект «О референдуме».

Документом предлагается выбрать, при какой форме правления кыргызстанцы хотят жить — парламентской или президентской.

Депутат Жанар Акаев считает, что был нарушен регламент. «Плохо, что законопроект не прошел обсуждение в комитетах. Да, действительно, мы должны согласиться с большинством народа, поскольку это и есть принцип демократии. Но нет необходимости в том, чтобы проводить референдум именно 10 января», — сказал Жанар Акаев.

Он напомнил, что Акылбек Жапаров был вице-премьер-министром во время правления Курманбека Бакиева. Нардеп спросил у коллеги, какие проблемы были при суперпрезидентской власти.

Жапаров ответил, что при беглом главе государстве огромная власть была в одних руках, но страной правил не сам Бакиев, а его близкие.

«Мы должны вынести урок из того, что было при Бакиеве, и не допустить повторения. Такое было и при Акаеве, и при Бакиеве. Они сами не смогли управлять страной и передали правление своим приближенным. Последние три года я такого не замечал, но, к сожалению, парламентско-президентская система вместо шести лет проработала три года. Во время правления Алмазбека Атамбаева страной правили телохранители и водители. Об этом знают все», — сказал Акылбек Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175445/
просмотров: 545
Версия для печати
Материалы по теме
Закон о референдуме. Дастан Бекешев назвал автора поправок рейдером
На проведение референдума 10 января потребуется больше 4 миллионов сомов
В парламенте обсуждают вопрос формы правления в Кыргызстане
Акылбек Жапаров объяснил, почему предлагает лишить силовиков надбавок к пенсии
Акылбек Жапаров предлагает убрать надбавки к пенсиям силовикам
Депутат предложил присвоить ОшГУ имя экс-министра образования Каныбека Исакова
ЦИК обсудит законопроект о назначении референдума по форме правления
Ситуация страшная. Депутаты озаботились экономикой и кадровой политикой страны
Депутата Жанара Акаева вызвали на допрос в МВД
В Иссык-Атинском районе фирма Акылбека Жапарова уклонялась от выплаты налогов
Популярные новости
Той после свадьбы. В&nbsp;Сети опубликовали видео встречи Садыра Жапарова со&nbsp;сватами Той после свадьбы. В Сети опубликовали видео встречи Садыра Жапарова со сватами
ЦИК поддерживает заявление Клары Сооронкуловой. Пояснение юристов ЦИК поддерживает заявление Клары Сооронкуловой. Пояснение юристов
Заседание Конституционной палаты. Сооронкулова заявляет о&nbsp;служебном подлоге Заседание Конституционной палаты. Сооронкулова заявляет о служебном подлоге
Выборы президента. Первый кандидат сдал подписные листы Выборы президента. Первый кандидат сдал подписные листы
Бизнес
Пять лет топливо &laquo;Евро-5&raquo; в&nbsp;Кыргызстане реализует сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Пять лет топливо «Евро-5» в Кыргызстане реализует сеть АЗС «Газпромнефть»
Beeline продолжает расширять сеть: более 560 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: более 560 базовых станций с начала года!
Яндекс Go&nbsp;запустил в&nbsp;Кыргызстане мониторинг скорости автомобилей Яндекс Go запустил в Кыргызстане мониторинг скорости автомобилей
Боли в&nbsp;животе у&nbsp;новорожденных&nbsp;&mdash; причина бессонных ночей родителей Боли в животе у новорожденных — причина бессонных ночей родителей
3 декабря, четверг
18:03
Закон о референдуме. Никто не проводил анализа жизни при президентском правлении Закон о референдуме. Никто не проводил анализа жизни пр...
17:55
Пять лет топливо «Евро-5» в Кыргызстане реализует сеть АЗС «Газпромнефть»
17:45
Выборы президента. Еще два кандидата отказались от участия
17:37
Акылбек Жапаров: При Атамбаеве страной правили водители и телохранители
17:32
Выборы президенты. Ряды кандидатов продолжают редеть