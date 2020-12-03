Акылбек Жапаров: При Атамбаеве страной правили водители и телохранители

В Жогорку Кенеше в первом чтении рассматривают законопроект «О референдуме».

Документом предлагается выбрать, при какой форме правления кыргызстанцы хотят жить — парламентской или президентской.

Депутат Жанар Акаев считает, что был нарушен регламент. «Плохо, что законопроект не прошел обсуждение в комитетах. Да, действительно, мы должны согласиться с большинством народа, поскольку это и есть принцип демократии. Но нет необходимости в том, чтобы проводить референдум именно 10 января», — сказал Жанар Акаев.

Он напомнил, что Акылбек Жапаров был вице-премьер-министром во время правления Курманбека Бакиева. Нардеп спросил у коллеги, какие проблемы были при суперпрезидентской власти.

Жапаров ответил, что при беглом главе государстве огромная власть была в одних руках, но страной правил не сам Бакиев, а его близкие.

«Мы должны вынести урок из того, что было при Бакиеве, и не допустить повторения. Такое было и при Акаеве, и при Бакиеве. Они сами не смогли управлять страной и передали правление своим приближенным. Последние три года я такого не замечал, но, к сожалению, парламентско-президентская система вместо шести лет проработала три года. Во время правления Алмазбека Атамбаева страной правили телохранители и водители. Об этом знают все», — сказал Акылбек Жапаров.