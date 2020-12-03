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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

На проведение референдума 10 января потребуется больше 4 миллионов сомов

В Жогорку Кенеше в первом чтении рассматривают законопроект «О референдуме».

Документом предлагается проголосовать, при какой форме правления они хотят жить — парламентской или президентской.

Депутат Акылбек Жапаров сообщил, что всенародное голосование предлагается провести 10 января 2021 года вместе с президентскими выборами.

Нардеп Торобай Зулпукаров спросил, какая сумма потребуется на проведение референдума в случае, если он пройдет в день выборов главы государства, и в случае, если он пройдет отдельно.

Акылбек Жапаров ответил, что, если голосование пройдет 10 января, на распечатку бюллетеней потребуется 4 миллиона 138 тысяч сомов, если референдум проведут отдельно, необходимо до 450 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175433/
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