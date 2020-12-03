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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

В парламенте обсуждают вопрос формы правления в Кыргызстане

В Жогорку Кенеш на обсуждение в первом чтении вынесен законопроект «О референдуме».

Документом предлагается назначить референдум, на котором гражданам нужно проголосовать, при какой форме правления они хотят жить — парламентской или президентской.

По словам депутата Акылбека Жапарова, вопрос на обсуждение был вынесен 1 апреля экс-депутатом, ныне генпрокурором Курманкулом Зулушевым.

Отметим, что сейчас в зале заседаний присутствует всего 25 из 120 депутатов. То есть кворума нет.

«Наш коллега предложил законопроект «О референдуме». Предлагается провести всенародное голосование во время президентских выборов 10 января. Это позволит сократить бюджетные расходы. На конституционном совещании тоже высказывалось много предложений по этому поводу, но сколько людей, столько и мнений», — сказал Акылбек Жапаров.

Ссылка: https://24.kg/vlast/175430/
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