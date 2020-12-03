700 сомов и 145 тысяч сомов. Соцфонд назвал самые высокую и низкую пенсии в КР

В Кыргызстане пенсионеров делят на богатых и бедных. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Чынара Урумкалиева.

Она поинтересовалась самой высокой и самой низкой суммами пенсии.

Заместитель председателя Соцфонда Гульнура Джуматаева ответила, что женщина, которая проработала всего полтора года, получает около 700 сомов, самая высокая пенсия — 145 тысяч сомов.

«Нужна комплексная реформа. У нас нет обязательства о минимальном стаже работы. В других странах люди выходят на пенсию, отработав 25 лет, а мы отправляем на пенсию даже с одним годом стажа работы», — сказала Гульнура Джуматаева.

Нардеп отметила, что в других странах разница между самой высокой и самой низкой пенсией составляет около 5-10 процентов. В Кыргызстане же эта разница составляет 3 тысячи процентов, что несправедливо.

«Вы сказали о тех, кто минимальную пенсию получает. Что, разве человек, получающий 140 тысяч, отчисляет такие большие деньги в Соцфонд? Получается так, что мы делим людей на богатых и бедных. Например, врачи и учителя, они получают всю жизнь маленькую зарплату и отчисляют, соответственно, столько же», — отметила Чынара Урумкалиева.

Замглавы Соцфонда ответила, что, действительно, есть люди, получающие надбавки. Их около 1 тысячи 800 человек на всю страну.

По словам Гульнуры Джунатаевой, топ-менеджер компании и обычный человек перечисляют в Соцфонд разные суммы, поэтому и такая разница.

«Те, кто занимал высокие посты, тоже имеют право на пенсию. На сегодняшний день пенсию в сумме больше 20 тысяч сомов получают 2 тысячи человек», — сказала Гульнура Джуматаева.