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Власть

Правительство просит доноров помочь с кредитами для бизнеса

«Учитывая ограниченные возможности бюджета, призываю вас рассмотреть возможность участия в реализации этой программы правительства, что окажет должную поддержку отечественным предпринимателям в условиях пандемии коронавирусной инфекции», — обратился к донорам и. о. премьер-министра Артем Новиков на заседании Координационного совета по взаимодействию с партнерами по развитию.

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На заседании обсудили первоочередные меры кабмина Кыргызстана по стабилизации экономики. Артем Новиков отметил, что пандемия коронавирусной инфекции и ее последствия оказали значительное влияние на экономику страны. Сейчас для дополнительной поддержки бизнеса рассматриваются меры по предоставлению льготного кредитования, субсидирования фермеров и предоставлению новых инструментов по финансированию. Но для этого нужна поддержка доноров.

«Постоянный координатор системы ООН в КР, сопредседатель Координационного совета Озонниа Ожиело в свою очередь подчеркнул, что партнеры по развитию готовы продолжать оказывать поддержку республике», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175415/
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