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Власть
Сюжет: COVID-19

В Баткенской области число заразившихся коронавирусом сократилось почти вдвое

В Баткенской области число заразившихся коронавирусом сократилось почти вдвое. Об этом сообщила пресс-служба полпреда региона.

По ее данным, если число заразившихся COVID-19 в октябре составило 2 тысячи 490 человек, в ноябре — 1 тысячу 257, что на 1 тысячу 233 человека меньше.

Отмечается также сокращение количества смертей от новой инфекции. В ноябре оно составило 14 человек, в то время как в октябре этот показатель был на 10 человек больше.

«На сегодня в области два человека находятся в тяжелом состоянии», — сказал первый заместитель представителя правительства в Баткенской области Жаркынбек Максутов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175411/
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