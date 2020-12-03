В Баткенской области число заразившихся коронавирусом сократилось почти вдвое. Об этом сообщила пресс-служба полпреда региона.

По ее данным, если число заразившихся COVID-19 в октябре составило 2 тысячи 490 человек, в ноябре — 1 тысячу 257, что на 1 тысячу 233 человека меньше.

Отмечается также сокращение количества смертей от новой инфекции. В ноябре оно составило 14 человек, в то время как в октябре этот показатель был на 10 человек больше.

«На сегодня в области два человека находятся в тяжелом состоянии», — сказал первый заместитель представителя правительства в Баткенской области Жаркынбек Максутов.