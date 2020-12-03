Это отписка. Дастан Бекешев об ответе Генпрокуратуры на его обращение

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев 20 ноября обратился в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь к ответственности заместителя руководителя аппарата президента Бектура Зулпиева за разработанный им единолично проект новой редакции Основного закона.

Ведомство прислало ответ. Документ нардеп разместил на своей странице в Facebook.

По мнению Дастана Бекешева, это чиновничья отписка, поскольку в своем ответе Генпрокуратура указала общеизвестные сведения: когда были опубликованы законопроект о референдуме, проект Конституции для общественного обсуждения, а также то, что для доработки проекта созвано конституционное совещание.

Восемьдесят депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.