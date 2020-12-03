Депутат Торобай Зулпукаров просит СМИ не распространять фейковую информацию

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Торобай Зулпукаров поднял вопрос о распространении фейковой информации в СМИ.

По его словам, некоторые авторитетные сайты распространили фейк о том, что якобы ранее арестованный полпред президента в ЖК дал показания на него, Зулпукарова.

«Мы, депутаты, ладно, уже привыкли к тому, что нас ругают и распространяют про нас ложную информацию, но как быть, например, с президентом? Я не поддерживаю проект новой Конституции, но опрос о введении цензуры не зря подняли. Мы говорим о свободе слова, но фейковая информация тоже наносит удар по ней», — сказал он.

Напомним, Курманбек Дыйканбаев был задержан по факту злоупотребления должностным положением. По версии следствия, в период избирательной кампании в октябре 2020 года чиновник, действуя в интересах одной из политических партий, вынудил руководителя одного из госпредприятий, имеющих стратегическое значение, передать ему более 7 миллионов сомов под угрозой освобождения от занимаемой должности в случае отказа. Незаконно полученные деньги Дыйканбаев якобы использовал в ходе предвыборной кампании.