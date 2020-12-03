Турсунбек Акун обвинил «Азаттык» в очернении членов конституционного совещания

Турсунбек Акун обвинил радио «Азаттык» в очернении членов конституционного совещания. Об этом он заявил на пленарном заседании.

«Радио «Азаттык» и другие сайты с утра до вечера занимаются очернением работы конституционного совещания и курултая. Известно, что радио финансируется Конгрессом США. Они вмешиваются во внутренние дела страны. Приглашают в эфир членов совещания, инициаторов курултая и называют предателями. Мы на протяжении 20 лет поднимаем вопрос курултая. Мы, получается, предатели? Где этика? Сегодня СМИ, финансируемые иностранными государствами, сталкивают политические силы и занимаются провокацией», — возмутился бывший омбудсмен.

Турсунбек Акун заявил, что будет обращаться к руководству «Азаттыка» в связи с озвученными вопросами.

Новый проект Конституции вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.