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Власть

В Жогорку Кенеше спорят о необходимости рассмотрения вопроса о референдуме

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Акылбек Жапаров внес предложение о включении в повестку дня вопроса о рассмотрении законопроекта «О референдуме» в первом чтении. Автором инициативы является экс-депутат, ныне генпрокурор Курманкул Зулушев.

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Законопроектом предлагается назначить референдум, на котором гражданам нужно проголосовать, при какой форме правления они хотят жить — парламентской или президентской.

Нардеп Дастан Бекешев выступил против обсуждения вопроса. По его словам, никто из депутатов не видел этого законопроекта, соответственно, никто не готов его рассматривать.

Народный избранник Жанар Акаев также выступил против. По его словам, все законопроекты нужно рассматривать в рамках закона, документ должен пройти общественные слушания, обсуждаться в комитетах.

В итоге вопрос рассмотрения законопроекта оставили открытым.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175336/
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