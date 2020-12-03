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Власть

Талант Мамытов пообещал выполнение государством обязательств перед инвалидами

«Государство в целом должно формировать и развивать понимание перехода от пассивных мер политики поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья в виде различных социальных выплат к более активным мерам», — говорится в обращении исполняющего обязанности президента торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова в связи с Международным днем инвалидов. Текст распространила пресс-служба главы государства.

По его словам, ежегодно государство в этот день проводит мероприятия, которые демонстрируют уважение к лицам с ограниченными возможностями здоровья и внимание общества к их насущным нуждам и проблемам. Реализуются мероприятия по социальной защите и содействию интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в общество.

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«Перед нами стоят новые цели, задачи и приоритеты по обеспечению максимальных условий для улучшения социальной жизни лиц с инвалидностью», — отметил Талант Мамытов.

На сегодня в республике насчитывается 193,7 тысячи лиц с ограниченными возможностями здоровья, из них 32 тысячи — дети. «Несмотря на ограничения, это талантливые, мужественные и необычайной силы воли люди», — отметил он.

Талант Мамытов добавил, что удовлетворение потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья — одна из главнейших задач государства.

«Кыргызстан взял на себя обязательства создать условия для обеспечения участия всех людей в социальной, экономической и политической жизни страны с учетом особых нужд лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мы будем выполнять эти обязанности», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175321/
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