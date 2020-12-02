МИД вновь просит Китай облегчить нагрузку внешнего долга на бюджет Кыргызстана

Министр иностранных дел Кыргызстана вновь попросил КНР облегчить нагрузку внешнего долга на бюджет страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, Руслан Казакбаев в очередной раз принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Кыргызстане Ду Дэвэнь.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам кыргызско-китайского сотрудничества. Особое внимание уделено совместной борьбе с распространением пандемии коронавирусной инфекции.

Чиновник отметил важность проведения 24 ноября круглого стола с китайскими предпринимателями, во время которого он подчеркнул, что правительство примет необходимые меры по обеспечению безопасности компаний и предприятий, а также граждан КНР, осуществляющих трудовую деятельность в стране.

«В свете негативного влияния коронавирусной инфекции на макроэкономическую ситуацию министр обратил внимание Ду Дэвэнь на важность оказания содействия в вопросе облегчения нагрузки внешнего долга на бюджет республики», — говорится в сообщении.