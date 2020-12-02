Талант Мамытов: Кыргызстан выполняет обязательства в рамках ОДКБ

«Несмотря на все трудности, Кыргызстан с честью выполняет принятые на себя обязательства в рамках ОДКБ», — заявил и. о. президента Талант Мамытов на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

И. о. главы государства подчеркнул, что сегодняшняя сессия проходит в непростое время — пандемия коронавирусной инфекции крайне неблагоприятно сказалась на всей системе мироустройства, в том числе на мировой экономике и торговле. Он добавил, что отсюда и все негативные последствия социального и гуманитарного характера, прежде всего для развивающихся стран, к которым относится и КР.

Талант Мамытов также сказал, что 10 января 2021 года пройдут выборы президента, и заверил, что власть приложит все усилия для проведения честных и конкурентных выборов. Он отметил принципиальную позицию глав государств — членов ОДКБ во время событий 5-6 октября 2020-го в республике и выразил глубокую благодарность за понимание ситуации и поддержку в трудное для КР время.

И. о. президента заявил, что следует открыто признать — мир становится другим, противоречия в мировой экономике обострили и без того сложные социальные проблемы человечества. «Мир сегодня нуждается в новых подходах и принципах действия. Все эти факторы мирового развития как никогда требуют от государств — членов ОДКБ согласованных и коллективных действий. Сегодня ОДКБ обладает реальными возможностями для решения задач по обеспечению региональной и глобальной безопасности. В целом считаю, что председательство и, самое главное, действия Российской Федерации в этом году во многом укрепили ОДКБ и предопределили дальнейшие пути ее развития», — подчеркнул он.

Талант Мамытов поблагодарил президентов России Владимира Путина и Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, а также других партнеров за регулярную поддержку Кыргызстана в борьбе с последствиями распространения коронавирусной инфекции. «Результаты нашей совместной работы показывают, что только вместе можно преодолеть это сегодняшнее тяжелое испытание. Так было всегда, так будет и впредь», — заключил он.