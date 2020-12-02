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Власть

Максат Мамытканов: Кыргызстанцы не понимают сути судебно-правовой реформы

«Нужно донести до населения суть проводимых реформ, каждый гражданин страны должен знать, как они на него повлияют», — заявил сегодня вице-премьер-министр Максат Мамытканов на совещании с правоохранительными органами по вопросам реализации судебно-правовой реформы.

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По его словам, у общественности нет четкого понимания целей и задач проводимых реформ, а информированность населения остается на низком уровне.

Максат Мамытканов отметил большой объем работы, выполненный госорганами в рамках судебно-правовой реформы по внедрению автоматизированных информационных систем и новых подходов работы правоохранительных органов.

При этом у общественности большие ожидания от реализации судебно-правовой реформы, поэтому правоохранителям следует активизировать работу в данном направлении.

«Все мероприятия должны исполнять в установленные сроки, а также нужно рассмотреть возможность создания информационной площадки для информирования общественности о проводимой работе правительства в рамках реализации судебно-правовой реформы», — заключил чиновник.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175258/
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