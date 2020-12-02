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Власть

ЦИК обсудит законопроект о назначении референдума по форме правления

ЦИК обсудит законопроект депутата парламента Акылбека Жапарова о назначении референдума по определению модели государственного устройства на 10 января.

Уточняется, что референдум назначается соответствующим законом. Если таковой будет принят, то 10 января, в день досрочных выборов президента, избирателям будут выдаваться по два бюллетеня. Подсчет голосов по двум вопросам будет вестись отдельно, дополнительные средства понадобятся для подготовки второго бюллетеня.

Ранее сообщалось, что на плебисцит нужно потратить дополнительно 120 миллионов сомов.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175254/
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