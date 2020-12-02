Стоимость ПЦР-анализа на COVID-19 обсудили в БГК. Считают завышенной

Стоимость ПЦР-анализа для жителей столицы поднял на очередной сессии БГК депутат Бакыт Шайдуллаев.

По его словам, себестоимость анализа составляет 300-350 сомов, а в частных лабораториях берут от 1 тысячи 700 сомов.

«Может, вы этот вопрос обсудите в республиканском штабе, с другими структурами, которые контролируют ценовую политику?» — обратился он к и. о. мэра Балбаку Тулобаеву.

Бакыт Шайдуллаев добавил, что правительство помогло компаниям завезти анализы, предоставило некоторые облегчения при растаможке.