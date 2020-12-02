Конституционное совещание предлагает сделать дошкольное образование бесплатным

Члены конституционного совещания предложили прописать в Основном законе, что дошкольное образование должно быть бесплатным. Об этом на брифинге сообщил член КС Нурлан Шерипов.

По его словам, в нынешней Конституции не учтены права детей дошкольного возраста.

«Как известно, в стране не хватает детских садов. У кого есть деньги, отдают детей в частные учреждения, а если нет возможности, они вынуждены сидеть дома. Если этот проект Основного закона примут, то правительство должно строить, открывать дошкольные учреждения», — пояснил Нурлан Шерипов.

Он отметил, что в главу проекта Конституции о правах и свободе человека внесено еще одно значимое изменение.

«Мы внесли, чтобы размер пенсии и социальных пособий был не ниже прожиточного минимума. Конечно, сейчас из-за кризиса, может быть, скажут, что нет денег. Но это хорошая норма для защиты социальных прав граждан», — заявил Нурлан Шерипов.