Мэрия пока не заложила средства на тушение городской свалки

Есть ли у мэрии Бишкека четкий план мероприятий, как потушить городскую свалку? Об этом на очередной сессии поинтересовался депутат Алмазбек Уланов.

«Когда погасите свалку? Как планируете это сделать, когда?» — спросил он.

Вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев отметил, что по этому вопросу необходимо предусмотреть средства в бюджете на следующий год. «Если будем сейчас говорить, что потушим, это будет неправда. Пока не вносили в бюджет», — сказал он.

Алмазбек Уланов отметил, что уже завтра депутаты будут рассматривать бюджет. «Потом поздно будет. Дайте в течение 10 дней смету», — сказал он.