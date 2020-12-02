13:55
USD 84.80
EUR 101.59
RUB 1.11
Власть

В БГК спорят о необходимости создания комитета молодежи в структуре мэрии

В Бишкекском городском кенеше обсуждают изменения в структуре мэрии — создание молодежного комитета.

Спикер предложил принять проект постановления о его создании за основу. Однако два депутата воздержались от голосования, а так как присутствуют только 23 депутата, вопрос не прошел.

Лидер фракции «Республика — Ата Журт» Асылбек Кадралиев отметил, что этот вопрос поднимается уже полгода. «В нынешней ситуации народ поддерживает молодежь, создание этого комитета будет положительно влиять на жизнь города, это стало бы дополнительной поддержкой городской молодежи. Хотел бы попросить, чтобы еще раз поставили», — отметил он.

Однако депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Чынгыз Жумалиев отметил, что считает нецелесообразным тратить 8 миллионов сомов на этот комитет, когда идет экономия из-за пандемии. «Можно открыть в управлении физкультуры и спорта», — отметил он и попросил не давить на него.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175213/
просмотров: 247
Версия для печати
Материалы по теме
В БГК предложили объявить зимние каникулы в школах с 14 декабря
Мэрия готова открыть дневные стационары, если будет рост заражения COVID-19
Мэрия пока не заложила средства на тушение городской свалки
Вопрос дисциплины депутатов подняли в БГК
Бишкекский горкенеш традиционно не может вовремя собраться на сессию
Лишь бы порулить. Лидер фракции «Кыргызстан» БГК о развале коалиции большинства
В БГК создали новую коалицию большинства и вновь перенесли сессию
Сессия БГК. Больше часа депутаты не могут собраться на заседание
В БГК новая коалиция большинства. Сессия продолжится во вторник
В БГК обсуждают возможность создания новой коалиции большинства
Популярные новости
Той после свадьбы. В&nbsp;Сети опубликовали видео встречи Садыра Жапарова со&nbsp;сватами Той после свадьбы. В Сети опубликовали видео встречи Садыра Жапарова со сватами
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;23-27 ноября Кыргызстан: кадровые перестановки за 23-27 ноября
Садык Шер-Нияз снял кандидатуру с&nbsp;выборов после встречи с&nbsp;Садыром Жапаровым Садык Шер-Нияз снял кандидатуру с выборов после встречи с Садыром Жапаровым
ГКНБ: К&nbsp;коррупции Райымбека Матраимова причастны и&nbsp;другие сотрудники таможни ГКНБ: К коррупции Райымбека Матраимова причастны и другие сотрудники таможни
Бизнес
Новейшие технологии лечения рака в&nbsp;медицинском центре &laquo;Анадолу&raquo; Новейшие технологии лечения рака в медицинском центре «Анадолу»
Зимние графики работы ЦОНов &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; Зимние графики работы ЦОНов «Газпром Кыргызстан»
Акция &laquo;Счастливая неделя&raquo;! VIP-номера MegaCom со&nbsp;скидкой до&nbsp;100 процентов Акция «Счастливая неделя»! VIP-номера MegaCom со скидкой до 100 процентов
Кыргызский футбольный союз принял решение по&nbsp;новому логотипу Кыргызский футбольный союз принял решение по новому логотипу
2 декабря, среда
13:54
Заседание Конституционной палаты. Судьи удалились для принятия решения Заседание Конституционной палаты. Судьи удалились для п...
13:45
В БГК предложили объявить зимние каникулы в школах с 14 декабря
13:23
В Тонском районе изнасиловали несовершеннолетнюю. Обвиняемого оправдали
13:23
Мэрия готова открыть дневные стационары, если будет рост заражения COVID-19
13:15
В Таласе 24 часа непрерывно будут читать эпос «Манас»