В БГК спорят о необходимости создания комитета молодежи в структуре мэрии

В Бишкекском городском кенеше обсуждают изменения в структуре мэрии — создание молодежного комитета.

Спикер предложил принять проект постановления о его создании за основу. Однако два депутата воздержались от голосования, а так как присутствуют только 23 депутата, вопрос не прошел.

Лидер фракции «Республика — Ата Журт» Асылбек Кадралиев отметил, что этот вопрос поднимается уже полгода. «В нынешней ситуации народ поддерживает молодежь, создание этого комитета будет положительно влиять на жизнь города, это стало бы дополнительной поддержкой городской молодежи. Хотел бы попросить, чтобы еще раз поставили», — отметил он.

Однако депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Чынгыз Жумалиев отметил, что считает нецелесообразным тратить 8 миллионов сомов на этот комитет, когда идет экономия из-за пандемии. «Можно открыть в управлении физкультуры и спорта», — отметил он и попросил не давить на него.